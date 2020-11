Non definito

Descrizione evento: VISITA GUIDATA: PORTA SALARIA E IL SEPOLCRETO. La Porta Salaria ancora visibile sul selciato moderno conserva su un fianco una delle tante latrine pensili delle mura Aureliane per le sentinelle. La demolizione della porta ha restituito monumenti funebri della necropoli che si estendeva nella zona. Particolarmente commovente quella del fanciullo Q. Sulpicius Maximus. App. in piazza Fiume, angolo via Salaria (sotto la Rinascente).



a cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz Contributo € 7,50 Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz