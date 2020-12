Descrizione evento:

VIAGGIO TRA I MOSAICI DELLA ROMA CRISTIANA

I mosaici romani, celebri per la luminosità dei loro tasselli dorati e per la precisione delle immagini raffigurate, non esauriscono le loro vicende nell’Europa dell’Est, ma se ne ritrovano delle meravigliose testimonianze anche nelle tre Basiliche di Santa Maria Maggiore , di Santa Prassede e di Santa Pudenziana.

La Basilica di Santa Maria Maggiore conserva un ciclo epico di mosaici del V, XII e XIII secolo con scene misurate e solenni che si sciolgono in composizioni briose e minute come l’infanzia di Cristo, le storie del Vecchio Testamento e l’incoronazione di Maria.

La Basilica di Santa Prassede è un contenitore di opere d’arte di grande valore e bellezza. Contiene l’ineguagliabile e rarissimo ciclo di mosaici del IX secolo che si estende oltre il catino absidale, fino al piccolo “stupefacente sacello di Teodora” , rendendo questa basilica una delle meraviglie della città.

Nella Basilica di Santa Pudenziana è conservato uno dei più antichissimi esempi di decorazione mosaicata di età paleocristiana. Il mosaico absidale con Cristo in trono risale al 390 circa e rappresenta Cristo circondato dagli apostoli e da due donne

che tengono una corona in mano.



Sabato 12 dicembre doppio appuntamento, con orario a scelta : 10:00 o 15:00

Per il primo gruppo delle ore 10:00, l'appuntamento è alle ore 9:45 in piazza di Santa Maria Maggiore davanti alla Basilica.

Per il secondo gruppo delle ore 15:00, l'appuntamento è alle ore 14:45 in piazza Santa Maria Maggiore, davanti alla Basilica.



Quota di partecipazione: 12,00 euro adulti

9,00 euro ragazzi dagli 11 ai 17 anni

7,00 euro bambini dai 6 ai 10 anni

Gratis per bambini fino a 5 anni

Sconti per famiglie (con figli minorenni) a partire dalle 4 persone

La visita comprende : la guida lungo tutto il percorso, auricolari e un piccolo omaggio per ogni biglietto adulti.