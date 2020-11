Descrizione evento: I segreti della Via Appia: la “Regina Viarum”

Visita guidata e trekking culturale per scoprire tecniche costruttive, storia e segreti della via più interessante e meglio conservata dell'antichità.



Itinerario:

Mausoleo di Cecilia Metella, il Castrum Caetani, i ruderi della chiesa Gotica di San Nicola a Capo di Bove, le Terme di Capo di Bove, Sepolcreti della Via Appia.



Scopo della Visita:

Comprendere a pieno le tecniche costruttive delle strade romane, le differenti tipologie sepolcrali utilizzate nell’antica Roma, e come leggere la mappatura di un antico centro termale.



Descrizione:

La Via Appia, costruita nel IV a.C., era considerata la Regina Viarum perché collegava l’Urbe con la Grecia e l’Oriente attraverso il porto di Brindisi. Costruita secondo concetti moderni, permetteva il passaggio di due carri affiancati, e ai lati era dotata di marciapiedi.

Fin dal 450 a.C. si fece divieto di seppellire i defunti all’interno delle città per motivi d’igiene, divenne quindi uso comune fra la nobiltà romana seppellire i propri cari lungo le vie consolari o sulle loro traverse, così che i sepolcri potessero essere ammirati dai viandanti diretti o provenienti da Roma a testimonianza del prestigio e della ricchezza del proprietario.

Questa tradizione continuò con le sepolture dei martiri e santi cristiani. La fede cristiana fece si che nei pressi di tali tombe sorgessero delle vere e proprie necropoli così che i fedeli potessero essere sepolti vicino al martire, dando origine alle catacombe dei primi secoli del cristianesimo.

Presenti lungo il suo percorso un gran numero di testimonianze, monumenti e sepolcreti che raccontano la storia di Roma dal periodo repubblicano a quello imperiale, come il Mausoleo di Cecilia Metella, e il centro termale di Capo di Bove, ma anche i resti di un castrum e di una chiesa medievale sconsacrata e priva di tetto.



INFO

- La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell’arte e relatrice turistica.

- Durata: circa 2 ore.

- QUANDO: sabato 5 dicembre 2020, h 15.00

- Accoglienza e registrazioni da 30' prima: in Via Appia Antica 136 (davanti alla Basilica minore di San Sebastiano fuori le Mura).

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .

-Come arrivare in bus: 660 da Colli Albani; 218 da San Giovanni; 118 da Ostiense.

-In macchina: Appia Pignatelli, poi Via di Cecilia Metella fino incrocio con Appia Antica.



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ €1 a persona piccola offerta per la Chiesa

+ auricolare €2.



NOTE DA LEGGERE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*****La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che ci sono ancora posti disponibili, che la visita partirà, e sopratutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



