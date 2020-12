Descrizione evento: La Leggenda del Natale narrata da un'Elfa di Babbo Natale

Visita guidata prenatalizia per bambini ?da 4 a 10 anni ?



INFO

-Quando: domenica 13 dicembre 2020, h 11.00

-Accoglienza e registrazioni: da 30' prima, in Piazza Navona (davanti all'Ambasciata brasiliana).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .

-Durata: circa un'ora e mezza.

-La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.



NOTA BENE

A causa della normativa Covid che non permette assembramenti, per assicurare la sicurezza di tutti, siamo costretti a contingentare i nostri gruppi a un massimo di 12 bambini più i loro accompagnatori.

Siamo però costretti ad applicare delle piccole modifiche al contributo associativo per permetterci di continuare a offrire l’ottimo servizio che ci distingue sul mercato delle visite per famiglie.



RESPONSABILITA'

L’Associazione offre solo il servizio di guida, i bambini devono pertanto essere accompagnati da un adulto che si occuperà della loro sicurezza. Ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini.





ATTENZIONE: chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell’evento.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €55

Altri adulti: €12 a persona



*?Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941?,? o?p.? 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



DESCRIZIONE

Ninetta è un Elfo di Babbo Natale pasticciona e distratta. Babbo le aveva chiesto un grande favore, cioè di far riparare la slitta in tempo per la notte del 24 così da poter portare i doni a tutti bambini del Mondo. Ninetta però non ricorda dove ha parcheggiato la slitta e sta chiamando disperatamente al cellulare i suoi compagni Elfi, ma le è finito il credito e non ricorda i loro numeri a memoria… che pasticcio!

Aiutiamo Ninetta a trovare la slitta accompagnandola per le più belle piazze di Roma, lei in cambio del vostro aiuto vi svelerà alcuni segreti della nostra città conosciuti solo da Babbo Natale e dal suo staff. Ninetta inoltre conosce delle storielle buffe sul conto di quel bontempone di Babbo e perfino sulle Renne…

Dai vieni ad aiutarla, vedrai che ti divertirai!



Foto tratta in rete (scatto anonimo)