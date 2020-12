Descrizione evento: Santa Cecilia in Trastevere, i suoi sotterranei e gli affreschi medievali del Cavallini ritrovati nel Coro di Clausura

Visita guidata con apertura a numero chiuso (max 25 partecipanti)



QUANDO

Domenica 13 dicembre 2020, h 16.00



INFO

-La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e relatrice turistica.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza di Santa Cecilia 22.

-La visita è particolarmente indicata per chi si sta preparando a sostenere l'esame di Guida Turistica.

COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.

+ ingresso ai sotterranei: €2,50

+ ingresso al coro e pitture del Cavallini: €2,50. Bambini gratis.



NOTA BENE

DESCRIZIONE

La tradizione vuole che la basilica del IX secolo sia stata edificata sopra ai resti dell’antico Titulus Caecillae, appartenuto a Santa Cecilia. La sottostante area archeologica rivela un’interessantissima stratigrafia di resti di più costruzioni, da una domus di età repubblicana fino ad un insula di epoca imperiale. Nei sotterranei è anche presente il luogo identificato come l’antico balneum in cui secondo la tradizione, la Santa fu martirizzata. Si narra che nel 1599, il suo corpo fu miracolosamente ritrovato intatto con il capo leggermente reclinato. Stefano Maderno scolpì una statua che riproduce il corpo della santa nella stessa posizione in cui venne trovato durante gli scavi dell’antica basilica. Fra le opere d’arte presenti nel complesso basilicale ricordiamo il mosaico absidale tipico della tradizione Carolingia (IX secolo), il ciborio di Arnolfo di Cambio (XIII secolo) nel presbiterio e i magnifici affreschi del Cavallini ritrovati nella contro facciata del coro delle monache di Clausura durante i restauri dei primi del '900.



