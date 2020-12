Descrizione evento: SLOW FILM FEST 6.0

VI EDIZIONE

10/15 DICEMBRE 2020



PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEL QUARTIERE GARBATELLA

ROMA/13 DICEMBRE





Giunto alla sua sesta edizione, lo SLOW FILM FESTsbarcherà in streaming da giovedì 10 dicembre a domenica 13 dicembre 2020 su slowfilmfest.stream, in collaborazione con la piattaforma ODDB e fino al 15 dicembre con incontri on-line e passeggiate.



Le immagini (10/13 dicembre), gli incontri (fino al 15 dicembre), le passeggiate (il 13 dicembre) come da tradizione, perché la kermesse capitolina, abituata a fare tappa anche in altri luoghi del Lazio (Tolfa, Acquapendente, Antrodoco, etc.) continua ad essere un evento esperienziale e di confronto. Anche se per forza maggiore quest’anno perde il suo spirito itinerante, resta sempre un festival “slow”, come il concetto alla base dell’iniziativa. Un evento che punta all’aggregazione e al “rallentamento”, al ritrovarsi e all’incontro.



Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Ottavo Colle, emergenza sanitaria permettendo e seguendo i protocolli, è prevista una passeggiata a cura della sociologa urbana Irene Ranaldi.



Appuntamento domenica 13 dicembre alle 11 a Roma, alla scoperta del quartiere Garbatella. Nel corso del centenario della fondazione di Garbatella, una passeggiata alla riscoperta delle sue origini, entrando nei lotti costruiti seguendo gli stili architettonici del “Garden city movement” e del barocchetto romano, leggendo versi dei poeti contemporanei il cui nome resterà indissolubilmente legato a Garbatella, come Victor Cavallo.



Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

Per maggiori info: info@muovileidee.it.