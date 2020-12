Descrizione evento: Testaccio, le due facce del Rione: spirito “romanesco” e simbolo dell’avanguardia culturale

Visita guidata dedicata alla scoperta di quartieri di Roma pulsanti di vita e di energie positive, che è un piacere conoscere.



QUANDO

Domenica 13 dicembre 2020, h 15.00



INFO

-La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell'arte, esperta di urbanistica antica, moderna e contemporanea.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Ponte Sublicio (all’angolo con Lungotevere Testaccio).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica). Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



DESCRIZIONE

Nato come quartiere commerciale legato al porto dell’Emporium ed ai suoi magazzini, sarà zona di passaggio, nel Medioevo, per i pellegrini che si recavano alla Basilica di San Paolo fuori le Mura ed alle Catacombe; fino ad essere utilizzato dai romani come luogo dove andare a fare una scampagnata.

Il destino dell’area cambia completamente dopo l’Unità d’Italia quando viene identificata come zona dove costruire il nuovo Mattatoio così, tra fine Ottocento ed inizi Novecento, il quartiere si caratterizza come operaio e industriale sia per gli abitanti, la nuova classe operaia formata dai lavoratori del Mattatoio e dalle loro famiglie, che per la presenza delle industrie dell’indotto.

Ma la storia non finisce qui, alla fine del XX secolo la chiusura del Mattatoio farà cambiare ancora una volta il volto di questo Rione trasformandolo in uno dei principali centri culturali della capitale, all’avanguardia nella produzione culturale di Roma, ma ancora capace di esprimere la sua “romanità”.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.