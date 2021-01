Descrizione evento: VISITA GUIDATA: I SOTTERRANEI DI S. PUDENZIANA. Eccezionalmente visitabili le strutture antiche presenti sotto S. Pudenziana, chiesa ricca di capolavori come il mosaico absidale del 390 d.C. e il ricco oratorio mariano. Lungo l’antico Vicus Patricius i resti di domus di età repubblicana e imperiale, di un’insula e di un’attività di macinazione del grano. Un percorso tra mosaici e affreschi ci condurrà alla scoperta forse del titulus Pudentis, dimora di un ricco rappresentante della famiglia degli Acilii Glabriones e proprietario di una fornace per la fabbricazione di laterizi. App. in via Urbana 160, davanti alla chiesa. cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz Contributo € 7,50 + offerta € 2,50. Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz A cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz