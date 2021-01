Descrizione evento: Venerdì 8 gennaio 2021, h 11.00

Roma sotterranea per bambini

La leggenda di Ercole e Caco narrata dai sotterranei del Foro Boario e della chiesa di Santa Maria in Cosmedin

Visita guidata per famiglie con bambini e ragazzi



INFO

- Quando: venerdì 8 gennaio 2021, h 11.00

- Accoglienza e registrazioni da 30’ prima: in Piazza della Bocca della Verità 16 (presso il Tempio di Ercole Vincitore).

- LA VISITA VA PRENOTATA, per sapere come vedi sotto .

- Durata: circa un'ora e mezza.

- La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.



DESCRIZIONE

Vieni a visitare i sotterranei di Roma e ascoltare le leggende degli Dei dell'Olimpo che la resero grande...

Chi era Evandro?

Come avrà fatto Ercole a sconfiggere il gigante Caco e il suo fiato puzzolente?

Perché il tempio dedicato ad Ercole fu per secoli scambiato per quello della Dea Vesta?

Nei sotterranei di quale chiesa si trova l'Ara di Ercole Invitto?

San Valentino, protettore degli innamorati, fu sepolto fra le colonne della Statio Annonae, ma perché?

Per dare una risposta "verosimile" a queste e tante altre "vostre" domande dovrete ispezionare i sotterranei di Roma in compagnia della nostra guida Beatrice.

Vi aspettiamo!



ATTENZIONE: chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

1 bambino (4-13) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

+ biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, 2€ adulti.





Nota Bene:

-La tariffa include l'auricolare (vox).

-L'Associazione offre solo il servizio di guida. I bambini devono essere sempre accompagnati per motivi di sicurezza da un adulto (ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini).

-A causa della normativa Covid il gruppo sarà contingentato a un massimo di 12 bambini + i loro accompagnatori.

***Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.



SCONTO

Costo ridotto di 1 euro ai bambini che parteciperanno a 2 o più visite nel "Periodo Natalizio" che va dal 12 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. Lo sconto sarà applicato durante la seconda visita, a coloro che hanno effettuato la prenotazione. Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941? o?ppure? 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



