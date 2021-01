Descrizione evento: Il Gianicolo di Garibaldi e lo sparo del cannone di mezzogiorno

Visita per bambini del Parco del Gianicolo e del Museo della Memoria Garibaldina



INFO

-Quando: domenica 10 gennaio 2021, h 10.30

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Largo di Porta San Pancrazio (presso l’entrata del Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina).

-LA VISITA VA PRENOTATA, per sapere come vedi sotto .

-Durata: circa un'ora e mezza.

-La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.



DESCRIZIONE

Accompagnati dalle note dell'inno di Goffredo Mameli, incontreremo Garibaldi mentre si prepara alla battaglia con la bella Anita. Faremo conoscenza del piccolo Righetto e della sua cagnolina Sgrullarella e del simpatico e burlone oste "Ciceruacchio" che, con i sui figli Luigi e Lorenzo, portava cibo e provviste ai garibaldini, di cui vedremo le “rosse” uniformi esposte nel Museo della Repubblica Romana. Prima di salutarci ci soffermeremo ad ascoltare lo sparo del cannone dal Gianicolo, che alle dodici in punto da il via a tutte le campane delle chiese di Roma, così che possano suonare all’unisono il mezzogiorno.



ATTENZIONE: chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

-biglietto d'entrata al museo: gratuito.



Nota Bene:

-La tariffa include l'auricolare (vox).

-L'Associazione offre solo il servizio di guida. I bambini devono essere sempre accompagnati per motivi di sicurezza da un adulto (ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini).

-A causa della normativa Covid il gruppo sarà contingentato a un massimo di 12 bambini + i loro accompagnatori.

***Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.



SCONTO

Costo ridotto di 1 euro ai bambini che parteciperanno a 2 o più visite nel "Periodo Natalizio" che va dal 12 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. Lo sconto sarà applicato durante la seconda visita, a coloro che hanno effettuato la prenotazione. Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)