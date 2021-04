Descrizione evento: Un viaggio nel cuore della Roma Sotterranea da non perdere! La basilica di San Crisogono a Trastevere apre le sue porte per mostrarci tutti i segreti che cela al suo interno ma anche nelle sue fondamenta. Infatti, un archeologo, vi condurrà nei sotterranei dove sono ancora conservate le antiche pitture della prima basilica, datata al V secolo d.C., una delle più antiche di Roma. Varie trasformazioni poi hanno portato questo luogo ad essere ancora oggi uno dei più rinomati in città, anche per l’importanza che ha soprattutto durante la tradizionale festa della “Madonna de Noarti”.



Quando

Domenica 11 Aprile 2021 ore 15:30



Dove

Piazza Sidney Sonnino 4, all’ingresso della Basilica



Costi

Quota di partecipazione euro 11 a persona (comprensivo del noleggio degli auricolari) + Biglietto d’ingresso ai sotterranei euro 3 a persona. La prenotazione è obbligatoria.



Informazioni e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: https://www.lasinodoro.it/evento/san-crisogono-basilica-e-sotterranei/