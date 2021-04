Descrizione evento: San Pietro in Vaticano è la basilica più importante della Cristianità e sede del papato di Roma. La nostra visita guidata vi accompagnerà all’interno per scoprire tutti i segreti e i capolavori qui custoditi, come la Pietà di Michelangelo, il San Pietro di Arnolfo di Cambio, il Baldacchino e la Cattedra di Bernini e molti altri ancora. Inoltre, si ripercorrerà la lunga storia della basilica, da circo e necropoli pagana, alla costruzione della prima basilica costantiniana fino all’attuale, realizzata da molti eccellenti artisti nel corso di oltre un secolo e mezzo. Sarà inoltre possibile ammirare il bellissimo colonnato berniniano e il grande obelisco egizio. Una visita da non perdere assolutamente!



Quando

Giovedì 15 Aprile 2021 ore 10:00



Dove

Largo del Colonnato 5, davanti al negozio di souvenir “Galleria San Pietro”



Costi

Quota di partecipazione euro 12 a persona (comprensivo del noleggio degli auricolari). La prenotazione è obbligatoria.



Informazioni e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: https://www.lasinodoro.it/evento/san-pietro-basilica-e-piazza-15-04-2021/