Descrizione evento: Evento inserito nel Programma Seguilavolpe - GiorniVerdi - Primavera Estate 2021 del Parco Regionale dell'Appia Antica #parcoappiaantica #seguilavolpe #giorniverdi Un percorso paesaggistico-naturalistico in bici per scoprire con il silenzio della mattina la natura incontaminata della Valle della Caffarella. Un naturalista vi accompagnerà alla scoperta della biodiversità presente e alla fine della pedalata vi sarà offerta una colazione al bar. Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60 Orario appuntamento: 8:00 Orario di partenza-arrivo: 8:30 - 11.00 Durata: 2,5 ore Distanza: 6,5 km a/r A fine tour sarà offerta una colazione in un bar vicino al punto di rientro. Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 e 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo vadis) Parcheggio: Via Tito Omboni/L.go Galvaligi Difficoltà: media Accessibilità: sanpietrino / sterrato Lingua: italiano INFORMAZIONI: Quote di partecipazione: - E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 22,00 + spese di prevendita - Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 12,00 + spese di prevendita - Per i possessori della Carta Amici del Parco nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita - Per i possessori della Carta Amici del Parco bici propria + visita al prezzo di € 10,00 + spese di prevendita E' NECESSARIO MOSTRARE AD INIZIO VISITA LA CARTA AMICI DEL PARCO IN PROPRIO POSSESSO Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it