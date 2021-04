Descrizione evento: Una passeggiata per andare alla scoperta del quartiere Flaminio e per conoscere uno dei luoghi meno noti della città. Al di fuori dai classici giri turistici, questo itinerario ci accompagnerà nel cuore della Roma contemporanea: dal MAXXI, al Palazzetto dello Sport, dal Ponte della Musica alla cosiddetta Piccola Londra. Inoltre scopriremo il progetto dietro alla costruzione di questo angolo di città, con i palazzi “popolari” sorti ad inizio del XX secolo, le piazze nascoste e le grandi arterie intorno alla via Flaminia. Una passeggiata insolita da non perdere!



Quando

Sabato 24 Aprile 2021 ore 10:30



Dove

Via Guido Reni n. 4 A, all’ingresso del MAXXI



Quanto

Quota di partecipazione € 11 a persona (comprensivo degli auricolari riceventi). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: https://www.lasinodoro.it/evento/flaminio-piccola-londra-roma-contemporanea/