Descrizione evento: Una chiesa poco nota ma veramente interessante è quella di Santa Bibiana all’Esquilino. Sorta nel IV secolo, sul luogo dove si trovavano i giardini dell’imperatore Gallieno, ha subito nel corso dei secoli numerosi restauri, di cui il più importante fu quello voluto nel Seicento da papa Urbano VIII Barberini, che incaricò un giovanissimo Gian Lorenzo Bernini. Del maestro qui si trova una straordinaria statua, che rappresenta la giovane martire Bibiana, che già fa emergere la sua potenza artistica. Una visita guidata dunque da non perdere per conoscere luoghi insoliti di Roma!



