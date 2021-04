Descrizione evento: Una visita guidata per scoprire il più grande parco di Roma: villa Doria Pamphilj. Una passeggiata perfetta per la Primavera: immersi nel verde infatti andremo alla scoperta dei monumenti lungo il percorso, come il Casino del Bel Respiro, il Casino Corsini, l’Arco dei Quattro Venti e le numerose fontane e i giochi d’acqua, che rendono questo luogo uno dei più affascinanti della città. Nata come residenza suburbana della potente famiglia Pamphilj, ancora oggi mantiene quasi intatte le sue caratteristiche seicentesche. Una passeggiata da non perdere per immergersi nella bellezza tra natura e arte!



Quando

Giovedì 29 Aprile 2021 ore 16:30



Dove

Piazza di San Pancrazio, all’ingresso di Villa Pamphilj



Costi

Quota di partecipazione euro 11 a persona (comprensivo del noleggio degli auricolari). La prenotazione è obbligatoria.



Informazioni e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: https://www.lasinodoro.it/evento/il-parco-di-villa-doria-pamphilj/