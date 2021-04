Descrizione evento: La Roma Imperiale fra realtà e ricostruzioni virtuali in 3D

Visita guidata con storico dell'arte e ausilio di un visore 3D.

*La visita è a numero chiuso - 25 persone max.

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi. Tuttavia, il visore 3D risulta difficile da indossare per i bambini under 8 anni perché potrebbe non aderire al volto.



ITINERARIO: dal Colosseo al Teatro di Marcello attraversando i Fori Imperiali, e l'Insula dell'Ara Coeli.



DURATA: 2 ore ca.



QUANDO: domenica 25 aprile 2021, h 11.00



ACCOGLIENZA: da 30’ prima, in Via dei Cerchi (all'angolo con Via di San Teodoro).

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



LA VISITA SARA' CONDOTTA DA: Beatrice Ricci, storica dell'arte e relatrice turistica.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo dell'ausilio del visore 3D e di Vox:

€20 adulti

€15 bambini e ragazzi (4-17 anni)



Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 11 euro per poter partecipare a questa visita. Gli 11 euro servono a coprire le spese di prenotazione e costo dei visori 3D, e del noleggio dei vox.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit, questi servono a coprire le spese organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



DESCRIZIONE

Un percorso classico caro a romani e turisti, che potremo ammirare una volta ancora, utilizzando l'ausilio di un visore 3D che permetterà di ricostruire in tempo reale le descrizioni fornite da un archeologo, che ci permetterà di entrare fisicamente nel cuore della vita politica, religiosa e commerciale dell'antica Roma.

Il nostro percorso inizierà con la descrizione del Colosseo e del Ludus Magnus, la palestra dei gladiatori, ad esso collegato. Il percorso proseguirà lungo la via dei Fori Imperiali dove ammireremo i fori di Giulio Cesare, Augusto, Vespasiano, Nerva e Traiano.

Durante il percorso avremo anche modo di entrare virtualmente nell'Insula dell'Ara Coeli (antico condominio romano).



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

