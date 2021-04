Descrizione evento: Una passeggiata dal carattere burlesco e irriverente che avrà come protagoniste le famose “statue parlanti” di Roma, antiche opere scultoree che nel corso dei secoli sono state protagoniste della satira popolare. Sparse in vari angoli della città, da subito sono state scelte dai Romani come emblemi di dissenso e ironia nei confronti della classe politica, dando vita alle cosiddette “pasquinate”, componimenti in rima canzonatori che molti personaggi illustri hanno fatto inquietare. Un itinerario insolito reso ancor più originale dalla lettura di alcune delle frasi più divertenti giunte sino a noi!



Sabato 01 Maggio 2021 ore 16:00



Piazza Navona, davanti all’Ambasciata del Brasile



Quota di partecipazione € 11 a persona, € 2 under 6 (comprensivo degli auricolari riceventi). Prenotazione obbligatoria.



“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: https://www.lasinodoro.it/evento/pasquino-e-le-statue-parlanti/