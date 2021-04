Descrizione evento: Una passeggiata per andare alla scoperta del Gianicolo e delle sue splendide terrazze, che offrono una visuale indimenticabile su tutta la città. Già sacro per gli antichi romani, il colle nel corso dei secoli divenne teatro di storie e monumenti affascinanti, come il Fontanone, la chiesa di San Pietro in Montorio, la statua di Garibaldi e i busti dei patrioti italiani che combatterono per la libertà di Roma. E ancora il Faro e le ville di molti aristocratici, fanno da sfondo a panorami mozzafiato!



Quando

Domenica 02 Maggio 2021 ore 11:00



Dove

Piazzale del Faro al Gianicolo, davanti al Faro



Costi

Quota di partecipazione euro 11 a persona, euro 2 under 6 (comprensivo del noleggio degli auricolari riceventi). La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: https://www.lasinodoro.it/evento/tutte-le-meraviglie-del-gianicolo/