Descrizione evento: VISITA GUIDATA: S. GIORGIO IN VELABRO. L’antica diaconia sorta nei pressi dell’Arco romano degli Argentari. Il rifacimento del VII secolo e lo splendido portico medievale. La chiesa restituita ai romani dopo il disastroso attentato. Nel catino absidale “Cristo, la Vergine e i Santi Giorgio, Pietro, Sebastiano”, affreschi attribuiti a Pietro Cavallini, [XII secolo] in alcune parti ritoccati nel 1500. App. in via del Velabro, davanti alla chiesa. a cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz Contributo € 7,50 + Offerta € 2,50 Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz