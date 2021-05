Descrizione evento: VISITA GUIDATA: LA CASINA VAGNUZZI. Realizzata restaurando il cosiddetto “casino del Monte”, risalente al XVI secolo, la costruzione fu rimodernata nel 1810 dal Valadier, su incarico di Stanislao Poniatowski e, tra il 1825 e il 1844, il nuovo proprietario Luigi Vagnuzzi, ordinò all’architetto Luigi Canina di ingentilire la palazzina per farla divenire una villa di campagna. Visiteremo nel giardino all’inglese la camera egizia con le decorazioni a grottesche. Seguirà una passeggiata lungo via di Villa Giulia alla scoperta di ville e casini. App. in via Flaminia 118. a cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz Contributo € 7,50 Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz