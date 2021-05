Descrizione evento: Nella basilica di San Pietro in Vincoli è custodito il famoso Mosè, con la nuova illuminazione che ci permetterà di ammirarlo come secoli fa lo vedeva il suo creatore, Michelangelo. Con la nostra visita guidata scopriremo tutti i segreti e le leggende celate dietro a questo straordinario capolavoro e in più avremo modo di ammirare l’intera basilica, così carica di tesori e di suggestioni. Qui infatti, la tradizione vuole che siano conservate le catene appartenute a San Pietro stesso. Un viaggio tra storia, tradizione e arte alla scoperta di San Pietro in Vincoli e dei suoi segreti!



Quando

Domenica 16 Maggio 2021 ore 16:00



Dove

Piazza di San Pietro in Vincoli, all’ingresso della basilica



Costi

Quota di partecipazione euro 11 a persona (comprensivo del noleggio degli auricolari). La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: https://www.lasinodoro.it/evento/san-pietro-in-vincoli-16-05-2021/