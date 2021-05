Descrizione evento: Una passeggiata che ci permetterà di scoprire uno dei rioni “moderni” più interessanti della città: il Rione Ludovisi. Istituito nel 1921, presenta un’edilizia raffinata, tipica dei quartieri sorti dopo l’Unità d’Italia. Qui si trovano edifici di importanti ambasciate, palazzi che ricordano la precedente vocazione aristocratica del luogo, resti dell’antica Roma; chiese secolari o di più moderna edificazione. Al centro del Rione Ludovisi, che prende il nome dall’antica villa nobiliare che qui sorgeva nel Seicento, vi è Via Veneto, divenuta famosa negli anni passati per la sua “Dolce Vita”. Un itinerario da non perdere per conoscere il vero volto di Roma “moderna”!



Quando

Sabato 15 Maggio 2021 ore 16.30



Dove

Piazza Sallustio n. 21, all’ingresso degli Horti Sallustiani



Costi

Quota di partecipazione euro 11 a persona; euro 2 per i minori di 6 anni (comprensivo degli auricolari). La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web:https://www.lasinodoro.it/evento/rione-ludovisi-cuore-moderno-di-roma/