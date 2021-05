Descrizione evento: La città "fantasma" di Monterano, la riserva naturale e la solfatara.

Escursione storico-naturalistica con possibilità di car sharing. Trekking storico-naturalistico e visita guidata con guida abilitata.

*?Un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura o per chi vuole semplicemente fuggire dalla città, indossando abbigliamento e scarpe comode, adatte per passeggiate naturalistiche? (difficoltà medio-bassa).?



INFO

- QUANDO: domenica 16 maggio 2021, h 17.00

- Accoglienza e registrazioni da 30' prima: presso il Parcheggio Diosilla, Canale Monterano (Roma).

- Come arrivare: dalla Strada Braccianense, all’altezza di Manziana, girare al bivio in direzione di Civitavecchia - Allumiere - Tolfa. Dopo circa 3 km, girare a destra per il Parcheggio Diosilla.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .

-La visita sarà condotta da: Luisa Delle Fratte, storica dell'arte e guida turistica abilitata della città di Roma.

-Durata: 2 ore e 30 minuti circa.

-Difficolta: medio-bassa. Effettueremo numerose soste per illustrare la storia del territorio. Il nostro motto è divertirci con calma!

-Abbigliamento: consigliamo un abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode (meglio se chiuse), cappello, zainetto.

-Norme Covid 19: ricordiamo di mantenere la distanza di sicurezza gli uni dagli altri e di indossare la mascherina, anche se all'aperto, li dove sia difficile mantenere la distanza di sicurezza da altri partecipanti all'escursione.

-Car sharing: contattateci se non automuniti, o se disponibili a condividere la vostra autovettura con altri soci. Nel rispetto delle norme Covid, occorre indossare la mascherina durante il viaggio in auto, sopratutto se condivisa con persone a voi estranee (3 pax + autista, ma se la macchina è piccola meglio 2 pax + autista).



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ biglietto d'ingresso gratuito

+ eventuale auricolare: nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti , sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2 .?



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3463708478, oppure al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail. E se interessati al Car Sharing (vedi sopra).

*** La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



DESCRIZIONE

La riserva naturale di Canale Monterano, situata a ovest del lago di Bracciano, sorge su delle colline tufacee poste a cavallo fra i monti della Tolfa e i monti Sabatini, ed è dominata dall’alto dai ruderi della città “fantasma” di Monterano, costruita su di altura tufacea i cui fianchi scivolano a dirupo per circa 100 metri su due forre sottostanti formate dal fiume Mignone a nord e dal torrente Bicione a sud est. La riserva oltre ad ospitare le affascinanti rovine della città fantasma, è disseminata di piccole grotte ricoperte da una fitta vegetazione e alcune polle d’acqua ribollenti e solfuree, testimonianza dell’antica attività vulcanica della zona. A completare la magia di questa riserva incantata le suggestive arcate di un antico acquedotto romano, e numerose sepolcreti etruschi.



Vi aspettiamo per approfondire queste tematiche e per trascorrere insieme a voi un pomeriggio piacevole immersi fra storia e natura.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)