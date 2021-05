Descrizione evento: Una pedalata paesaggistico-naturalistica per scoprire la natura incontaminata della Valle. Un naturalista ci guiderà alla ricerca dei piccoli e luminosi abitanti che vivono negli angoli più nascosti della Caffarella. NB: Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera, ai partecipanti che verranno con le bici proprie è richiesto un equipaggiamento minimo per garantire la visibilità dei mezzi durante il percorso. Orario appuntamento: ore 19:30 Orario partenza: ore 20:00 Punto di partenza: Via Appia Antica, 60 presso Centro Servizi Appia Antica Arrivo: Via Appia Antica, 60 presso Centro Servizi Appia Antica Durata: 2 ore Distanza: 3 km a/r Quote di partecipazione: - E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita - Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza e per il fine visita: Bus 118-218 (Fermata Domine Quo Vadis) Parcheggio: Largo Galvaligi/Via Tito Omboni Accessibilità: strada asfaltata/sterrato NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni. NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini