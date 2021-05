Descrizione evento: Scoprite con noi il più meridionale dei mitici sette colli su cui venne fondata Roma, l’Aventino e il suo roseto comunale. In questo angolo di città senza tempo, sarà possibile conoscere molti racconti e tradizioni legati alle vicende e alle leggende della città, ed ammirare importanti edifici e panorami mozzafiato. Il verde colle infatti sa offrire un congeniale mix di storia, cultura e natura agli amanti dei luoghi eleganti e raffinati. In più sarà possibile entrare all’interno del bellissimo roseto comunale, aperto solo in questa stagione. Da non perdere!



Quando

Domenica 23 Maggio 2021 ore 17.00



Dove

Piazzale Ugo La Malfa, davanti al monumento di Mazzini



Costi

Quota di partecipazione euro 11 a persona, euro 2 per i minori di 6 anni (comprensivo degli auricolari). La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web:https://www.lasinodoro.it/evento/aventino-e-roseto-comunale-23-05-2021/