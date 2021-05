Descrizione evento:

Visita Guidata – IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL PORTO DI TRAIANO,

una visita per scoprire il più importante scalo portuale dell'Impero Romano**

Domenica 16 Maggio Ore 11.00

Nel 113 d.C. l’imperatore Traiano portò a termine una delle più impressionanti opere di ingegneria marittima dell’età antica: il Porto di Traiano.

Il grandioso bacino esagonale e il canale artificiale di Fiumicino, che dà il nome alla città moderna, permisero di risolvere il problema dell’insabbiamento che aveva distrutto il precedente Porto di Claudio e resero questo complesso il più importante scalo portuale della penisola italica.

Passeggiando in un ambiente incontaminato, tra alberi secolari e prati verdeggianti, avremo modo di scoprire le strutture che ne permettevano il funzionamento: gli Horrea (magazzini) per la conservazione delle merci, la Darsena per l’ormeggio delle navi, il Palazzo sede del Prefetto dell’Annona, da cui si gode una meravigliosa vista sullo specchio d’acqua del Bacino esagonale.

Un luogo di vitale importanza per i Romani: punto di snodo delle rotte commerciali del Mediterraneo, centro nevralgico per l’economia di tutto l’Impero Romano.

La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica

Nel rispetto e a tutela della salute dei partecipanti, le visite guidate si svolgeranno con i parametri di sicurezza anti-Covid individuati dalla normativa vigente.

Appuntamento: ore 10.45 all'ingresso del Parco archeologico del Porto di Traiano in Via Portuense, KM 25.600 (Fiumicino)

Costo della visita: 11 € (include il noleggio auricolari sanificati e il diritto di prenotazione)

Biglietto di ingresso: Gratuito

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: