Descrizione evento: Venerdì 21 maggio presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà l’evento “AstroIncontro al Planetario” a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica. L’evento, articolato in due turni di visita (19:00 e 19:30), permetterà ad adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e di vivere una serata all’insegna della scoperta del cielo e dell’emozione. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del Planetario fisso, gli esperti operatori dell’Associazione Tuscolana di Astronomia illustreranno al pubblico le meraviglie del cielo con l’ausilio di foto astronomiche spettacolari e di video immersivi a 360 gradi. Durante lo spettacolo, di grande impatto emozionale, la scienza e il racconto dei miti legati agli oggetti celesti si fonderanno insieme per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. Lo spettacolo multimediale di astronomia sarà abbinato alla visita guidata al Parco astronomico, dotato – oltre che del Planetario – di un Osservatorio provvisto di cupola di 4 metri di diametro ospitante il telescopio della ricerca a controllo remoto, di numerosi altri telescopi per l’osservazione sia notturna che solare, tra i quali il telescopio fisso Dobson da 40 cm, di una sala conferenze, di un percorso espositivo dedicato all’Universo e alla lunga storia dell’Associazione e di installazioni didattiche distribuite nei due giardini del nord e del sud. Per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi ENTRO le ore 12:00 di venerdì 21 maggio compilando il modulo disponibile ai seguenti link:

- ore 19:00 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/astroincontro-al-planetario-ore-1900/

- ore 19:30 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/astroincontro-al-planetario-ore-1930/ L’attività prevede un contributo di:

- 5 euro

- 4 euro per i titolari della tessera Biblio+ (da presentare all’arrivo c/o Parco astronomico) e per i cittadini di Rocca di Papa

- Gratuito per i Soci ATA e per i bambini sotto i 6 anni