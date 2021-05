Descrizione evento:

Visita Guidata – OSTIA ANTICA: TERME, BALNEA, FONTANE

per conoscere uno straordinario sito archeologico attraverso i suoi complessi termali più belli**

Domenica 23 Maggio Ore 11.00

L'antica città di Ostia possiede ritrovamenti che, per ricchezza e stato di conservazione, sono secondi solo a Pompei.

Attraverso monumenti quali il Teatro, il Foro, il Capitolium, scopriremo la storia della città: dalla fondazione come colonia di Roma, nel IV secolo a.C., presso l'antica foce (ostium) del fiume Tevere, fino all'apogeo di II secolo d.C.

Durante il nostro itinerario dedicheremo, inoltre, un'attenzione particolare alle terme e alle fontane : qui, più che altrove, è possibile scoprire e ammirare una grande varietà di balnea , stupefacenti per le decorazioni a mosaico ancora conservate: non solo le famosissime Terme di Nettuno , ma anche le meno conosciute Terme dei Cisiarii , le Terme dei Sette Sapienti e le Terme di Porta Marina , ci dimostrano quanto questi luoghi fossero importanti per la cura del corpo, lo svago, la socializzazione degli antichi abitanti della città.

La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica

Nel rispetto e a tutela della salute dei partecipanti, le visite guidate si svolgeranno con i parametri di sicurezza anti-Covid individuati dalla normativa vigente.





Appuntamento: ore 10.30 davanti alla biglietteria dell'area archeologica in Viale dei Romagnoli, 717

Costo della visita: 11 € (include il noleggio auricolari sanificati)

Biglietto di ingresso: 12 € (Ridotto 2 € 18-25 anni; Gratuito per under18, giornalisti, docenti, certificato disabilità e accompagnatori)

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: