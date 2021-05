Descrizione evento: Ricette e segreti del Ghetto Ebraico

Visita guidata per famiglie con bambini e ragazzi



INFO

-Quando: domenica 30 maggio 2021, h 11.00

-Accoglienza e registrazioni: da 30' minuti prima, Isola Tiberina (davanti alla chiesa di San Bartolomeo all'Isola).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.

-Durata: circa un'ora e mezza.

-La visita sarà condotta da: Donatella Panzera, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.



ATTENZIONE: chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell’evento.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: 15 euro

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: 25 euro

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: 35 euro

Altri adulti: 12 euro a persona



NOTA BENE

-La tariffa include l'auricolare (vox).

-L'Associazione offre solo il servizio di guida. I bambini devono essere sempre accompagnati per motivi di sicurezza da un adulto (ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini).

-A causa della normativa Covid il gruppo sarà contingentato a un massimo di 12 bambini + i loro accompagnatori.

***Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3489034958 o al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



DESCRIZIONE

Il Ghetto Ebraico è un quartiere che conserva il fascino e il sapore inconfondibile di una Roma ormai scomparsa, dalle antichissime ricette della cucina tradizionale ebraico-romana alla cabala. Vieni a scoprire con noi usi e costumi dei suoi abitanti. Ti sveleremo anche un segreto, super segretissimo: la ricetta della torta di ricotta, così che potrai prepararla per mamma e papà!



Foto tratta in rete (scatto anonimo)