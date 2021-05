Descrizione evento: VISITA GUIDATA: LE CISTERNE IDRAULICHE DELLA CAFFARELLA.

Una suggestiva e inedita passeggiata archeologico-naturalistica, ci porterà alla scoperta di alcune cisterne idrauliche della Valle della Caffarella databili alla Roma imperiale. Occasione unica per visitare l’interno della monumentale cisterna di via Centuripe e ammirare le due grandi navate, per proseguire alla scoperta di altre conserve d’acqua: la cisterna circolare detta “il girolo”, quella trasformata in fienile dai Torlonia e, infine, con la cisterna-ninfeo. App. in via Centuripe, angolo via Lidia. a cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz Contributo € 7,50 Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz