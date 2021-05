Descrizione evento: Torre Maura come Parigi, Barcellona, Bruxelles, Berlino, Londra, Madrid, Milano. La William School Music aderisce alla Festa della Musica Europea, una manifestazione che si svolge ogni anno, il 21 di Giugno, in molte città europee, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

La Festa della Musica è una grande manifestazione popolare, è celebrazione della musica dal vivo, è valorizzazione delle molteplicità e delle varietà delle pratiche musicali e quest’anno sarà il modo per poter tornare a vivere insieme… la Musica!! A Torre Maura, il 21 Giugno, la Festa della Musica si svolgerà all'esterno della William School Music è siamo onorati di rappresentare Torre Maura e per questo vi aspettiamo tutti il 21 Giugno, durante la giornata del solstizio d’Estate, davanti la Scuola per cantare insieme a noi, con i nostri Artisti, le canzoni che amiamo!

Non mancate sarà, l’occasione per tornare a respirare la sognata normalità! Promosso da:

