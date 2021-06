Descrizione evento:

Visita Guidata – CASTEL SANT'ANGELO,

Mausoleo, roccaforte medievale, palazzo rinascimentale: le molte storie di uno dei monumenti più affascinanti di Roma**

Domenica 6 Giugno Ore 16.00

Costruito come tomba per l' Imperatore Adriano , nel II d. C ., e divenuto in seguito la roccaforte dei papi, Castel S. Angelo ha vissuto da protagonista duemila anni di storia: dalla fine dell'Impero Romano alla nascita dello Stato Pontificio, fino ai tumulti risorgimentali che portarono all'Unità d'Italia.

Al suo interno sono conservate non solo le fortificazioni di epoca medievale ma anche le splendide sale affrescate utilizzate come residenza da papa Paolo III Farnese , le cui decorazioni a grottesca sono tra le più raffinate del periodo rinascimentale.

Passeggiando tra le sue stanze si respirano a un tempo stesso la Storia e le molte storie dei personaggi che lo hanno reso celebre con la loro presenza: Beatrice Cenci, Benvenuto Cellini, il misterioso Conte di Cagliostro.

Dalla terrazza che Puccini scelse come scenografia per l'epilogo della Tosca si gode un panorama mozzafiato sulla città.

La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica

Nel rispetto e a tutela della salute dei partecipanti, le visite guidate si svolgeranno con i parametri di sicurezza anti-Covid individuati dalla normativa vigente.





Appuntamento: ore 16.00 all'ingresso del monumento in Lungotevere Castello, 50

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari sanificati)

Biglietto di ingresso: 13 € (Ridotto 3 € 18-25 anni; Ridotto 1 € under18, docenti, giornalisti, certificato invalidità e accompagnatore)

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI a 12!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: