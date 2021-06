Descrizione evento:

Visita Guidata – IL CASINO BONCOMPAGNI-LUDOVISI E I CAPOLAVORI DI CARAVAGGIO E GUERCINO,

Apertura Esclusiva con Permesso Speciale!

**Un'occasione speciale per ammirare l'Aurora di Guercino e l'unica pittura murale eseguita da Michelangelo Merisi da Caravaggio **

Sabato 19 Giugno Ore 16.00

Realizzata nel 1662 dal cardinale Ludovico Ludovisi , e ampiamente decantata nella sua bellezza da Goethe e D’Annunzio, la Villa Ludovisi con i suoi incantevoli giardini sorgeva sugli antichi Horti Sallustiani e occupava un’area di oltre 30 ettari, dalla porta Salaria alla porta Pinciana.

Alla fine dell' '800 la villa venne distrutta in nome della speculazione edilizia per fare posto all’attuale rione Ludovisi.

Il Casino Boncompagni-Ludovisi , detto dell’Aurora , attuale residenza dei Principi di Piombino, è l'unica parte di questo splendido complesso ad essere rimasta eccezionalmente intatta , consentendoci di ammirare dei gioielli della pittura tardo-rinascimentale e barocca .

All'interno sono ancora visibili gli affreschi realizzati da Guercino per abbellire la residenza di svago del cardinal Ludovisi, tra i quali spicca l' ”Aurora”, e l'unico dipinto murale realizzato da Caravaggio durante la sua permanenza a Roma : “Gli elementi e l'Universo con i segni zodiacali” un capolavoro sia per la tecnica prospettica, che per i significati simbolici collegati alla storia della sala, utilizzata nel 1595-99 come camerino alchemico dal cardinal Del Monte, il più importante mecenate del pittore lombardo.

La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica

Nel rispetto e a tutela della salute dei partecipanti, le visite guidate si svolgeranno con i parametri di sicurezza anti-Covid individuati dalla normativa vigente.

Appuntamento: all'ingresso del Casino Boncompagni-Ludovisi in Via Lombardia, 44

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari sanificati)

Biglietto di ingresso: 20 €

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI a 14! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: