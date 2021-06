Descrizione evento: Palazzo Doria Pamphilj, ossia dove l'arte tocca il cuore

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria da prepagare" del Palazzo e della Galleria affacciati su Via del Corso.



INFO

-Quando: sabato 10 luglio 2021, h 18.00

***La visita va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907 oppure il 3494687967.

-Accoglienza e registrazioni da 20’ prima: in Piazza del Collegio Romano 2.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che ci sono ancora posti disponibili. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .

-Durata: circa 2 ore.

-La visita sarà condotta da: Chiara Ceccucci, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso e auricolare:

€28 nuovi iscritti; €26 soci.

NOTA BENE : La Galleria non offre nessun tipo di riduzione sui biglietti d’ingresso, quindi la quota rimane invariata anche per bambini, ragazzi e disabili.

- I possessori di coupon o voucher regalo dovranno integrare la differenza di €17 per poter partecipare a questa visita. I 17 euro servono a coprire diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso alla galleria e vox.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Palazzo fra i più esclusivi della città eterna, proprietà privata dei principi Doria Pamphilj, una fra le ultime “Dinasty Romane”, apre giornalmente le porte della sua galleria al grande pubblico, cuore espositivo del palazzo riccamente decorata con splendidi arredi, affreschi ed opere d’arte, collezionate a partire dal 1651 da Giambattista Pamphilj, salito al soglio pontificio col nome di Innocenzo X. Via via la collezione si è arricchita e impreziosita grazie alle unioni matrimoniali fra membri delle famiglie Doria, Pamphilj, Landi e Aldobrandini. Attraverso le opere di Raffaello, Tintoretto, Tiziano, Caravaggio, Annibale Carracci, Bernini, Algardi, Dughet, Brueghel il Vecchio, Velázquez e molti altri artisti ripercorreremo la storia affascinante di una famiglia che ha cambiato il volto di Roma. Il visitatore che vi accede per la prima volta salendo dall’elegante cortile del Bramante non può che rimanere estasiato da tanta bellezza.



PRENOTAZIONI

***La visita va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907 oppure il 3494687967, o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***?La prenotazione si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postpay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)