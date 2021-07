Descrizione evento: Proseguono le domeniche dell’Asino d’Oro alla scoperta delle meraviglie del Lazio! Questa volta andremo sulle sponde del lago di Bracciano, alla scoperta del Castello Odescalchi, una delle dimore nobiliari più importanti di sempre. Nato come fortezza in epoca medievale, divenne nel Quattrocento residenza della potente famiglia Orsini, che nel corso degli anni lo trasformò non solo in un castello inespugnabile ma anche in una lussuosa dimora. Molti furono gli architetti e artisti illustri che qui lavorarono. Nel Seicento il castello passò poi agli Odescalchi, che ancora oggi ne conservano la proprietà. Questo castello è il luogo ideale per immergersi nella storia e nel fasto delle potenti famiglie di un tempo!



Quando

Domenica 11 Luglio 2021 ore 10:15



Dove

Piazza Mazzini 14, all’ingresso del Castello di Bracciano



Costi

Quota di partecipazione € 12 a persona (comprensivo degli auricolari riceventi). Biglietto di ingresso: intero € 8.50; ridotto € 6 (bambini dai 6 ai 12 anni; studenti universitari; forze dell’ordine); gratuito per under 6. Prenotazione obbligatoria.