Descrizione evento: TORNA LA 5 EDIZIONE DEL FONTE NUOVA BUSKERS FESTIVAL Sabato 17 e Domenica 18 LUGLIO 2021 parata di apertura degli artisti (buskers) delle ore 18.30 da p. padre Pio. Ci sarà una zona riservata al cibo di strada e domenica un mercatino dedicato ai talenti dell’artigianato, per un appuntamento che ha visto partecipare negli scorsi anni un pubblico numeroso e variegato, con l'obiettivo di rilanciare e riqualificare il mercato e l’economia del paese. Il tratto della via nomentana che comprende p.zza padre Pio e p.zza Varisco (ovvero da via 1 Maggio a via Boccaccio), per l’occasione sarà chiuso al traffico e trasformato in una cittadella dell’arte e dello spettacolo, abitata da cantastorie, trampolieri, trapezisti, clown giocolieri, equilibristi volanti e fuochisti travolgenti, alla riscoperta del bello che ci circonda. Una grande festa, quindi, che dona un aspetto magico e colorato al nostro centro cittadino. Direttore Artistico è Andrea Antoniella, in arte conosciuto MAGO LAPONE, un artista di strada e di circo con oltre 25 anni di esperienza, ideatore, organizzatore e direttore artistico per tanti anni del magnifico Festival di Orvieto “Le vie della Fantasia”; partecipante come artista al Tolfa Art, al Festival di Torino, al Festival di Pennabilli e di Certaldo, protagonista nel film "Pinocchio" di Benigni. Anche in questa terza edizione confidando nella sua qualità delle scelte artistiche, ci trasporterà all’interno di un’esperienza straordinaria per portare il sorriso grazie al gioco ed al teatro. Emozioni, musica, divertimento, spettacolo e tanto altro... tutto racchiuso in due giorni di festa! obiettivoe20@gmail.com www.obiettivoe20.it Fbook: @eventifontenuova @fontenuovabuskers