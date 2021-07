Descrizione evento: Il Segreto della Giocondaè uno stravagante incontro di personaggi storici di primo piano, come Napoleone, Pio VII, Elisa Bonaparte, Niccolò Paganini, intrecciati e mossi da un fatale equivoco. Come Opéra Comique coniuga la levità dell’operetta con il rigore storico degli eventi in esso contenuti, e si snoda sulla via Francigena, iniziando a Vetralla, continuando a Lucca, e finendo a Besançon.



Il Segreto della Gioconda

Libretto di Monica Sanfilippo

Musica di Luigi De Filippi

Scene e costumi di Susanna Ohtonen



Interpreti :

Silvia Caliò, Gioconda

Stefano Osbat, Napoleone Bonaparte

Giacomo Balla, Papa Pio VII

Stefano Gentili, Comandante Lafont

Elisabetta Braga, Elisa Bonaparte

Paolo Ciavarelli, Niccolò Paganini

Valerio Pagano, Endimione

Susanna Ohtonen, Venere

Attilio Sanna, Cupido

Angelo Venneri, Ballerino

Ensemble del Tritono