Descrizione evento: I Sotterranei di Piazza Navona e di Campo de' Fiori

Visita guidata con apertura a numero chiuso (max 20 partecipanti) e con prenotazione obbligatoria da prepagare degli scavi ipogei dello Stadio di Domiziano e dei resti dell'Odeon e del Teatro di Pompeo



INFO

-Quando: domenica 11 luglio 2021, h 18.00

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .

-Accoglienza e registrazioni: dalle 17.30, in Piazza Navona (presso la Fontana del Nettuno, lato nord della Piazza).

-La visita sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell'arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso e Vox (auricolari che aiuteranno l'ascolto della nostra guida):

€22 Nuovi iscritti

€20 Soci

€16 Ragazzi (da 11 a 17 anni); diversamente abili e loro accompagnatori

€6 Bambini (da 4 a 10 anni)

-Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 11 euro per poter partecipare a questa visita e coprire le spese di prenotazione, biglietto d'ingresso e il noleggio dell'auricolare.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



PRENOTAZIONI

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3296892418 o al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



DESCRIZIONE

I resti ipogei dello Stadio di Domiziano, posti al di sotto di Piazza Navona, sono stati riaperti al pubblico dopo lunghi lavori di restauro e messa in sicurezza. Unico esempio di stadio presente a Roma, fu costruito per volere dell’imperatore Domiziano nell'86 d.C. per ospitare i giochi “Agonali”, competizioni ginniche, precedute da gare letterarie e da concerti musicali ospitati nel vicino Odeon per accompagnare l’eccitazione delle tifoserie. Tipiche espressioni del genio architettonico dei romani, circhi, stadi e teatri caratterizzavano il paesaggio urbano della città. Fra i teatri il primo in muratura fu quello di Pompeo, inaugurato nel 55 a.C., dove si assisteva a spettacoli così sublimi che le stesse tragedie e commedie, nonostante il passare dei millenni, sono ancora oggi messe in scena riscuotendo grande successo. Ma i romani amavano anche trascorrere le notti ubriacandosi nelle popine, giocando d’azzardo e frequentando i molti lupanari. Passeggiando dai Sotterranei dello Stadio di Domiziano al Teatro di Pompeo, rivivremo le storie che questi luoghi, ancora oggi, evocano fra le pietre delle loro rovine.



