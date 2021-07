Descrizione evento: Venerdì 9 luglio presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà l’Astroincontro “La Via Lattea, la nostra (grande) casa” a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica. L’evento, articolato in due turni (20:45 e 21:15), permetterà ad adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e di vivere una serata all’insegna della scoperta del cielo e dell’emozione. Ad aprire l’evento sarà una conferenza di taglio divulgativo sulla Via Lattea, a cura di un esperto dell’Associazione. La conferenza di astronomia sarà abbinata alla visita guidata ai giardini dotati di strumenti astronomici e alla cupola, che ospita il telescopio a controllo remoto, adibito ad attività di ricerca. Il pubblico potrà inoltre osservare a occhio nudo e al telescopio tutti gli oggetti celesti visibili, sotto la guida degli operatori dell’Associazione.



Per partecipare è obbligatorio prenotarsi ENTRO le ore 11:00 di venerdì 9 luglio su:

- https://lnx.ataonweb.it/wp/events/la-via-lattea-la-nostra-grande-casa-ore-2045/

- https://lnx.ataonweb.it/wp/events/la-via-lattea-la-nostra-grande-casa-ore-2115/