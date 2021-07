Descrizione evento: Apertura straordinaria dei Camminamenti di Ronda delle Mura Aureliane

Visita guidata con ?a?pertura ?e?sclusiva a numero chiuso (15 max) con prenotazione obbligatoria?,? da saldare in anticipo.



Recenti restauri hanno reso possibile e sicuro l'accesso ad un tratto del camminamento di Ronda delle Mura Aureliane che corre in viale Pretoriano. Un osservatorio privilegiato che permette di ammirare la maestosità delle mura dal loro interno e di godere di magnifici affacci sulla città e sulla campagna romana. Un'occasione unica per conoscere uno dei percorsi meno conosciuti dal turismo di massa ma ricco di storia, arte e fascino.



INFO

- QUANDO: domenica 25 luglio 2021, h 10.15

- Durata: circa 2 ore.

- La visita sarà condotta da: Luisa Delle Fratte, storica dell'arte e guida turistica abilitata della città di Roma.

- Accoglienza e registrazioni da 30' prima: presso l’ingresso della Coin, posta all’angolo fra Via Appia Nuova e Via Sannio. Uscita Metro A "San Giovanni".

- Come arrivare: Metro A "San Giovanni", bus 81, 85, 87, 673, Tram 3

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso e Vox:

€20 Nuovi iscritti?;?

€19 Soci?;?

€18 Diversamente abili e loro accompagnatori, ragazzi under 25 anni;

€16 Ragazzi (11-18 anni);

€15 Bambini (6-10 anni).

*Possessori di Coupons o Voucher Regalodovranno integrare la differenza di 9 euro per poter partecipare a questa visita e coprire le spese di prenotazione, biglietto d'ingresso e il noleggio dell'auricolare.



Importante:

Per partecipare a questa visita è necessario il prepagamento per garantire l'acquisto dei biglietti d'ingresso che a causa dei contingentamenti tendono ad esaurirsi rapidamente.

*Vi indicheremo tramite e-mail i dati per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o versando contanti sulla nostra Postepay.

*La prenotazione si intenderà confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postepay.

*E' necessario comunicare l’età di eventuali bambini.

*Il sito museale non effettua rimborsi, è importante quindi comunicare il nominativo di chi vi sostituisce.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



NOTA BENE

PRENOTAZIONI

LA VISITA VA PRENOTATA E SALDATA IN ANTICIPO, per controllare se abbiamo ancora biglietti disponibili scrivere a romaelazioxte@gmail.com oppure un SMS/WA al 3463708478, oppure al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postepay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



?DESCRIZIONE:

Il nostro percorso alla scoperta delle Mura Aureliane partirà da Porta San Giovanni per concludersi in Viale Pretoriano dove entreremo nel camminamento di ronda recentemente riaperto al pubblico. Il tratto restaurato in viale Pretoriano, presenta un aspetto meno imponente perché modificato nel XVIII secolo per livellare l'antica orografia alle quote della città moderna, e per la costruzione di Villa Gentili, poi Dominici, che portò alla trasformazione dell'antico camminamento di ronda in una passeggiata con vista sulla città e sulla campagna romana, cui oggi il restauro della Sovrintendenza Capitolina ha restituito la situazione esistente nel XVIII secolo.

La visita guidata ci darà modo di comprendere come le Mura Aureliane, un'opera tanto straordinaria, lunga circa 19 km, possa essere stata costruita in meno di dieci anni e aver resistito fino ad oggi. L'apertura di due tratti del settore nord (l'altro in via Campania), che vanno ad aggiungersi a quelli già percorribili presso porta Asinaria e porta San Sebastiano segnano una nuova tappa di un iter di valorizzazione dell’antico circuito difensivo teso a rendere fruibili e percorribili i circa 6 km del camminamento di ronda, tuttora conservato, così da offrire ai visitatori la possibilità di conoscere ed apprezzare uno fra i più rilevanti complessi monumentali e architettonici dell'Urbe.



*La visita verrà ripetuta in data: sabato 28 agosto h 10.30, domenica 29 agosto 2021 h 10.30, domenica 19 settembre 2021 h 9.30.



