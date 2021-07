Descrizione evento: Il Quadraro vecchio: da villaggio periferico a galleria d'arte "en plein air".

Un M.U.RO per ricordare dolori passati e celebrare traguardi presenti

Visita guidata del ciclo "Roma da vivere"



Domenica 25 luglio 2021, h 19.00



Nel 2014, a 70 anni dal rastrellamento del Quadraro, avvenuto il 17 aprile 1944, per non dimenticare l’episodio che segna profondamente il quartiere e porsi all’attenzione di quelli che vorrebbero ignorare, viene realizzato il M.U.RO (Museo Urban Roma), una grande superficie muraria, che ospita la sfida di “altissima qualità” di street artists italiani e stranieri tra i quali vale la pena ricordare Lucamaleonte, Ron English e Beau Stanton. Un passaggio oscuro ed arcano posto al confine fra il Quadraro “Nuovo” e quello “Vecchio” ci trasporterà verso un mondo parallelo, ignoto, intimo e privato dove si celano dolori inconfessati legati al passato e speranze future. Ma il Quadraro nasconde altre preziose memorie: pare che sia qui conservata la più antica pianta di quercia della città.



