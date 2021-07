Descrizione evento: Marino, “Festa in Allegria” a Santa Maria delle Mole il 31 luglio e il 1° agosto Nei giorni sabato 31 luglio e domenica 1° agosto 2021, a Santa Maria delle Mole, frazione di Marino (RM), si svolgerà la "Festa in Allegria". L'evento, organizzato da Andrea Paciotti con la collaborazione dell'ACF Marino e con il partenariato del Comune di Marino, si svolgerà tra Viale della Repubblica, Piazza Palmiro Togliatti e Via Silvio Pellico. Di seguito il programma. Sabato 31 luglio 2021 - Ore 18.30, show “Quando la magia si fonde con la malattia mentale” del comico Alberto “Magico” Alivernini; - Ore 20.30, esibizione musicale dei Figli delle Stelle. Domenica 1° agosto 2021 - Ore 18.30, spettacolo “Il Figliol Prodigo – Reloaded” con Nino Taranto e Paciullo; - Ore 20.30, EasyPop in “La Storia del Jukebox”. Ci saranno, inoltre, giostre, animazioni per bambini, stand gastronomici e altre sorprese, mentre i negozi, in linea con il periodo dei saldi estivi, resteranno aperti fino alle 23.