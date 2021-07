Non definito

Descrizione evento: Sabato 24 luglio alle ore 21.30 presso la piazza comunale di Castelnuovo di Farfa si svolgerà lo spettacolo teatrale La dodicesima notte di William Shakespeare. La dodicesima notte è una storia di amore non corrisposto, esilarante, gioiosa, ma fatta anche di sofferenza mascherata da pazzia. I gemelli Viola e Sebastiano vengono separati da un naufragio e costretti a cavarsela da soli in una terra straniera. Viola si innamora di Orsino, che stravede per Olivia (idolatrata da Malvolio) che si innamora di Viola... cosa succederà? Con: Giovanni D’Artibale Veronica di Giacobbe Valentina Giuliani Marta Marcellini Gregorio Maria Mattei Federico Miorin Elisa Scipioni Claudio Torre Gabriella Torre Regia di Elisa Scipioni Audio e luci: Ludovica Blasilli Costumi: Gregorio Maria Mattei Trucco: Valentina Giuliani