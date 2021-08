Descrizione evento: Il Gianicolo al chiaro di Luna

Passeggiata serale nella storia di Roma, nei luoghi della Resistenza garibaldina del 1849.



ITINERARIO

La nostra passeggiata si snoderà attraverso le terrazze panoramiche del Gianicolo partendo dalla statua di Giuseppe Garibaldi e terminando presso il tempietto di San Pietro in Montorio. Per maggiori info vi invitiamo a leggere la descrizione della visita.



INFO

-QUANDO: domenica 1° agosto 2021, h 20.30

-Durata: circa 2 ore.

-La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della città di Roma.

- Accoglienza e registrazioni da 30' prima: Passeggiata del Gianicolo (sotto alla statua di Garibaldi).

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di Vox (auricolari):

€12 adulti

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni), disabili e loro accompagnatori

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)





NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Il Colle del dio Giano, sovrasta Trastevere e offre una vista splendida sulla città. La nostra passeggiata si snoderà attraverso il "Parco della Memoria" dove troneggia l'imponente statua di Garibaldi, affiancata dai busti degli eroi che sacrificarono la vita per l'Indipendenza d'Italia durante la Repubblica Romana del 1849. La discesa propone una serie di balconate panoramiche che ospitano luoghi e ville affascinanti, celebri per aver accolto ospiti illustri come Tasso, Liszt, Wagner, Tolstoj e D'Annunzio; o la casa di Michelangelo, riproduzione della sua dimora demolita alla fine dell'Ottocento per far posto all'Altare della Patria. Proseguiremo in direzione della Fontana dell'Acqua Paola, dove ci soffermeremo ad ascoltare l’indimenticabile suono soave e magico der’ Fontanone. Ammireremo infine il monumentale sarcofago in porfido di Goffredo Mameli, e l'elegante Tempietto del Bramante in San Pietro in Montorio, che fu costruito sopra al luogo dove una leggenda pone la crocifissione del principe degli apostoli.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*** La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)