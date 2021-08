Descrizione evento: Apertura straordinaria dei Camminamenti di Ronda delle Mura Aureliane.

Recenti restauri hanno reso possibile e sicuro l'accesso a 2 tratti di Camminamento delle Mura Aureliane da poco restaurati e riaperti al pubblico, i cui ingressi sono rispettivamente posti in viale Pretoriano e in via Campania. Entrambi i tratti permettono una passeggiata archeologica con vista mozzafiato sulla città e sulla campagna romana.

Un'occasione unica per conoscere l'affascinante storia delle Mura Aureliane, e comprendere come un'opera tanto straordinaria, lunga circa 19 km, possa essere stata costruita in meno di dieci anni e aver resistito fino ad oggi.



QUANDO: sabato 28 e domenica 29 agosto 2021, h 10.30

***Entrambe le visite guidate sono a numero chiuso con apertura esclusiva ?con prenotazione obbligatoria, da saldare in anticipo.



?1° ITINERARIO? - Sabato 28 agosto 2021 (ore 10.30)?:

Recenti restauri permettono di ammirare il camminamento coperto che va da Porta Pinciana a via Marche (con ingresso in via Campania). Il tratto murario a due ordini di arcate risalenti all'epoca dell'imperatore Onorio (401-403 d.C.), divenne nel 1600 muro di confine della Villa Boncompagni-Ludovisi andata distrutta agli inizi del 1900 e di cui rimane a testimonianza del suo passato splendore l'imponente busto posto all'interno di una nicchia appoggiata alle mura, probabilmente con la funzione di sfondo di uno dei grandi viali della villa, e rappresenta molto probabilmente il generale bizantino Belisario, anche se alcuni hanno teorizzato che potrebbe trattarsi di Alessandro Magno o forse di Bacco. Usciti dal camminamento, la visita proseguirà alla scoperta dell'affascinante storia delle mura e delle sue porte fino a raggiungere porta Pia, legata al ricordo risorgimentale della breccia che permise a Roma di diventare capitale d'Italia.

- Durata: 2 ore (di cui circa un terzo sarà percorso all'interno delle mura).

- La visita sarà condotta da: Luisa Delle Fratte, storica dell'arte e guida turistica abilitata della città di Roma.

- Ingresso contingentato (10 persone max).

?- ?Accoglienza e registrazioni dalle ore 10.00 in via Campania di fronte al civico 31.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



2?° ITINERARIO - Domenica 29 agosto 2021 (ore 10.30):

?Il secondo itinerario alla scoperta delle Mura Aureliane partirà da ?viale Pretoriano dove entreremo nel camminamento di ronda recentemente riaperto al pubblico?, ?per poi proseguire e concludersi presso ?Porta San Giovanni?.?

Il tratto restaurato in viale Pretoriano, presenta un aspetto meno imponente perché modificato nel XVIII secolo per livellare l'antica orografia alle quote della città moderna, e per la costruzione di Villa Gentili, poi Dominici, che portò alla trasformazione dell'antico camminamento di ronda in una passeggiata con vista sulla città e sulla campagna romana, cui oggi il restauro della Sovrintendenza Capitolina ha restituito la situazione esistente nel XVIII secolo.

- Durata: 2 ore (di cui circa un terzo sarà percorso all'interno delle mura).

- La visita sarà condotta da: Luisa Delle Fratte, storica dell'arte e guida turistica abilitata della città di Roma.

- Ingresso contingentato (1?5 persone max).

?- ?Accoglienza e registrazioni dalle ore 10.00? in viale Pretoriano (accesso tra via dei Frentani e via dei Ramni)

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla “singola” visita guidata comprensivo di vox:

€20 Nuovi iscritti?;?

€19 Soci?;?

€18 Diversamente abili e loro accompagnatori, ragazzi under 25 anni;

€16 Ragazzi (11-18 anni);

€15 Bambini (6-10 anni).

*?Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 9 euro per poter partecipare a questa visita e coprire le spese di prenotazione, biglietto d'ingresso e il noleggio dell'auricolare.



Sconto: € 2 a chi partecipa ad entrambe le visite.



*Questi due nuovi camminamenti vanno ad aggiungersi a quelli già percorribili presso porta Asinaria e porta San Sebastiano e segnano una nuova tappa di un iter di valorizzazione dell’antico circuito difensivo teso a rendere fruibili e percorribili i circa 6 km del camminamento di ronda, tuttora conservato e percorribile.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)