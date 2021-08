Descrizione evento: Caccia ai fantasmi di Roma

Visita guidata per bambini in compagnia del fantasma Enrichetto, bulletto perfetto!



INFO

-Quando: domenica 29 agosto 2021, h 20.30

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Via Giulia (davanti alla Fontana del Mascherone).

-LA VISITA VA PRENOTATA, per sapere come vedi sotto .

-Età consigliata: dai 5-6 anni ai 12.

-Durata: circa un'ora e mezza.

-La visita sarà condotta da: Donatella Panzera, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.



DESCRIZIONE

Il fantasma Enrichetto, è un piccolo bullo romano, la cui missione è quella di spaventare chi viene in visita a Roma. Spiritello dispettoso, ha preparato per noi un itinerario che ci farà tremare dalla paura. Il suo intento è terrorizzarci… ma ci riuscirà?

Durante il percorso incontreremo scheletri raccapriccianti, un prete senza testa, un piede senza corpo, una gatta pietrificata, un monaco incappucciato, e tante altre cose terrificanti. Dai vieni ad esplorare il cuore di Roma in compagnia del "fantasma Enrichetto", e poi ci dirai se hai avuto paura o no!



ATTENZIONE: chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona



Nota Bene:

-La tariffa include l'auricolare (vox).

-L'Associazione offre solo il servizio di guida. I bambini devono essere sempre accompagnati per motivi di sicurezza da un adulto (ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini).

-A causa della normativa Covid il gruppo sarà contingentato a un massimo di 12 bambini + i loro accompagnatori.

***Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3489034958 oppure al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



