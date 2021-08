Descrizione evento: Al teatro Belvedere di Ponente di Castel San Pietro Romano, il borgo più bello del Lazio 2021, l’associazione ‘Marionette senza fili’, in collaborazione con l’associazione ‘Arte Madre’, guidata dal direttore artistico Claudio Tagliacozzo torna in scena alle ore 21.30 con la farsa di Peppino De Filippo “Miseria bella”.



Due squattrinati artisti, il pittore Vittorio Floscio (Alberto Parsi) ed il più giovane scultore Eduardo Morelli (Claudio Tagliacozzo), vivono, se così si può dire, in una stanzetta in affitto in un palazzo alquanto fatiscente. La fame e la debolezza accompagnano i due nelle brevi ma intense vicende che li vedono coinvolti nella disperazione del loro stato. Ed allora i due si barcameno, tra gag e battute, fingendosi grandi artisti dapprima con Pasqualina la portiera (Jessica Ritarossi) e Gustavo il Maìtre del ristorante (Andrea Torre), poi con il benestante Nicola Melasecca (Andrea Stocco) e la nobile Baronessa Giulia (Manuela Serpetti). Ovviamente incalzano una figuraccia dietro l'altra, riuscendo con difficoltà a reggersi in piedi per i morsi della fame. Quando anche Giulia, alla quale era stato promesso un bozzetto va via dalla casa uno spiraglio di luce, sottoforma di cibo, illumina i due poveracci, ma la giornata è solo a metà… A conclusione di una terrificante giornata si presenta “l’ingombrante” figura del Padron di casa Sig. Rolando (Angelo Giovannetti) che non solo pretende il fitto mensile, ma è pronto a sbatter fuori i due poveracci. Ma l’ingegno degli artisti non ha davvero limi…ne vedremo delle belle…!

Il biglietto di ingresso avrà un costo unico di 10 euro e con il ricavato verranno acquistate due sedie a rotelle da donare all’ADMO (Associazione donatori midollo osseo) con cui da tempo Marionette senza fili è solidale sostenendone i progetti.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso “Fiori e piante Nardi” in via Pio XXII a Palestrina, presso la pro loco di Castel S. Pietro oppure su appuntamento presso il botteghino dell’Auditorium Pierluigi ito sempre a Palestrina. Per assistere all’evento occorre essere muniti di green pass nel rispetto della normativa anti covid.

Vi aspettiamo a teatro per sostenere la cultura, fare del bene e godere della splendida cornice del teatro di Castel S. Pietro!

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 338.2523004



www.marionettesenzafili.it