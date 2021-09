Descrizione evento: VISITA GUIDATA: LA VILLA E IL CIRCO DI MASSENZIO.



Del grandioso complesso dell’imperatore romano, si visita il circo, l’unico a Roma ancora ben conservato, ed il monumentale mausoleo per il figlio Romolo. Resti romani inseriti in uno splendido contesto paesaggistico di Campagna Romana, con affaccio sul Mausoleo di Cecilia Metella.



App. in via Appia Antica 153 (nei pressi di Cecilia Metella). Bus 660 da metro Arco di Travertino. Ingresso gratuito. Radio cuffie € 2,50.



a cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz



Contributo € 7,50



Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz