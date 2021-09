Descrizione evento: Dal 10 al 12 settembre, a Nemi ritorna la kermesse del buon bere che tocca alcune delle località più interessanti del panorama nazionale. Un intero weekend dedicato ai migliori vini italiani.

Nemi torna a essere protagonista degli eventi ai Castelli Romani, con la quinta e ultima tappa di Borgo DiVino in Tour, la rassegna enologica organizzata da Experience Lab in collaborazione con Valica, Borghi più belli d’Italia ed EcceItalia.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre lo specchio di Diana vi regalerà i primi assaggi di un autunno da gustare, a conclusione di questo evento itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi. A Nemi, il romantico ombelico dei Castelli Romani, i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane.

Circa cento etichette di diversi produttori, alcuni direttamente scelti dal territorio che ospita l’evento e altri rappresentativi dell’enologia italiana nel suo complesso, presenteranno le loro bottiglie migliori al pubblico presente. Saranno presenti vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e vini di tendenza come i rifermentati.

Borgo DiVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere del borgo di Nemi lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 15 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire un percorso formativo che spiega con oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo del vino come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.

INFORMAZIONI UTILI COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 15 euro) che dà diritto a dieci degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. I kit sono limitati. È possibile prenotarli direttamente su www.borgodivino.it

DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Nemi, tra la Terrazza Byron e Palazzo Ruspoli, con i poetici affacci sul Lago che hanno ispirato artisti e cantori di ogni epoca.

COME ARRIVARE A NEMI – Nemi dista circa 30 chilometri da Roma. Per raggiungerla, basta seguire il percorso della Via dei Laghi (SP217) in direzione Velletri. In treno, le stazioni più vicine sono quelle di Albano Laziale, Marino e Genzano di Roma. L’aeroporto più vicino è quello di Roma Ciampino.

Per maggiori informazioni su Borgo DiVino è possibile consultare il sito https://www.borgodivino.it/product/nemi/